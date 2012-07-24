Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e Samsung Exclusive: risolti i problemi?

24/07/2012

[caption id="attachment_956" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Samsung Exclusive"]Samsung Galaxy S3 Samsung Exclusive[/caption]   Il Samsung Galaxy S3 potrebbe presto presentare una voce in meno, sotto la dicitura “punti deboli”, considerando che uno degli aspetti che sta maggiormente a cuore degli utenti, vale a dire Samsung Exclusive, sembra finalmente in grado di garantire a tutti una certa libertà di scelta. In particolare, in queste ore diversi utenti ci hanno segnalato, con relativo di sospiro di sollievo, il tanto atteso ampliamento della gamma di accessori disponibili per il Samsung Galaxy S3, con il brand coreano che pare aver dato ascolto alle numerosissime lamentele delle ultime settimane. In aggiunta, anche una serie di problematiche tecniche, legate all’accesso a Samsung Exclusive, pare siano definitivamente alle spalle. Insomma, non resta che spendere al meglio il proprio buono di 100 euro, auspicando che non vi siano ulteriori limitazioni.

