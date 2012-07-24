Samsung Galaxy S3, prezzo a 538 euro su neophoniastore.com

[caption id="attachment_740" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è disponibile al prezzo di 538 euro, sul sito neophoniastore.com. E’ questa la proposta che vi segnaliamo nella giornata di oggi, a testimonianza del fatto che ormai, con una certa facilità, è possibile imbattersi in proposte in grado di scendere sotto la soglia dei 550 euro. Stando a quanto riportato su trovaprezzi, va comunque precisato che le spese di spedizione non sono incluse nel suddetto prezzo e che, includendo queste ultime, il costo totale per l’utente arriva a 546 euro. Per quanto concerne gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 in questione, dobbiamo poi sottolineare che il modello disponibile è di colore bianco, oltre ad essere “no brand”. Coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 al prezzo di 538 euro, possono collegarsi a questa pagina.