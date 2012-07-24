Samsung Galaxy S3, nuova offerta Wind

[caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 offerta Wind"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è in offerta con Wind. Nonostante la proposta del famoso operatore non sia ancora attiva, in queste ore è possibile imbattersi in alcuni dettagli di questa nuova iniziativa, con la possibilità, a breve, di usufruire di una serie di valori aggiunti, a patto che vi sia la portabilità del vecchio numero, ovviamente legato ad un altro operatore. Premesso che per usufruire dell'offerta Wind per il Samsung Galaxy S3 è necessario essere possessori di Partita Iva, il tutto prevede, al costo di 22,09 euro al mese (cui vanno aggiunti 66 centesimi al giorno per acquistare anche lo smartphone), mille minuti a bimestre verso tutti, chiamate illimitate tra fissi e mobili aziendali, oltre a traffico internet illimitato. Per tutti gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 in offerta con Wind, collegati a questa pagina.