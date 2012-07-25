Samsung Galaxy S3, aggiornamento per rimuovere la ricerca locale

[caption id="attachment_971" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo in queste ore un aggiornamento di stabilità, grazie al quale sarà messa definitivamente da parte la funzione di ricerca locale, fino ad oggi integrata di default con il sistema operativo Android. Si tratta di un’iniziativa per certi versi inevitabile, considerando che la funzione in questione, con ogni probabilità, avrebbe causato in futuro dei problemi legali al Samsung Galaxy S3: Apple, infatti, minaccia da tempo di rivendicare la paternità del brevetto, associato alla ricerca di contatti e contenuti multimediali presenti nella memoria interna. Da valutare se il brand coreano aggiungerà nuove features. L’aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 avrà un peso pari a circa 27 MB e sarà disponibile nelle prossime ore per tutti gli utenti in modalità OTA.