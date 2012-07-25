Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1.1: ecco la CyanogenMod 10

[caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 con Android Jelly Bean 4.1.1. In queste ore, infatti, non registriamo nuove indiscrezioni sui rilasci ufficiali da parte di Samsung, ma l’arrivo della tanto chiacchierata CyanogenMod 10 anche per il dispositivo dell’anno, nel corso del 2011. Come accennato al momento della disponibilità per il Samsung Galaxy S3, è sconsigliato, almeno per ora, il passaggio a questo nuovo “prodotto”, nell’ottica del suo possibile uso quotidiano. La CyanogenMod 10 per il Samsung Galaxy S2, infatti, presenta ancora una serie di lacune che saranno sistemate solo nel corso dei prossimi giorni, se non addirittura settimane, anche se resta la curiosità nel provare un modello del calibro del Samsung Galaxy S2, con Android Jelly Bean 4.1.1. Per maggiori dettagli sul tema, è possibile collegarsi a questa pagina.