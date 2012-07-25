Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: 510 euro

[caption id="attachment_982" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, al momento, su Top-Shopping.it. La piattaforma e-commerce, infatti, consente di portarsi a casa il dispositivo del momento con un esborso pari a 510 euro, anche se da un lato va messo in evidenza che le spese di spedizione ammontano a 10 euro, dall’altro vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti legati a questa nuova offerta. In primis, il Samsung Galaxy S3 in questione è soggetto a garanzia europea, mentre la colorazione disponibile, in questo caso, è quella bianca. Non a caso, lo stesso sito consente di acquistare anche la variante dotata di garanzia italiana, con un prezzo totale pari a 535 euro, fermo restando la stessa colorazione e le stesse spese di spedizione menzionate in precedenza. Per il primo Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, clicca qui, mentre il secondo è raggiungibile a questa pagina.