Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: 510 euro

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_982" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3"]samsung galaxy s3 prezzo piu basso[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, al momento, su Top-Shopping.it. La piattaforma e-commerce, infatti, consente di portarsi a casa il dispositivo del momento con un esborso pari a 510 euro, anche se da un lato va messo in evidenza che le spese di spedizione ammontano a 10 euro, dall’altro vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti legati a questa nuova offerta. In primis, il Samsung Galaxy S3 in questione è soggetto a garanzia europea, mentre la colorazione disponibile, in questo caso, è quella bianca. Non a caso, lo stesso sito consente di acquistare anche la variante dotata di garanzia italiana, con un prezzo totale pari a 535 euro, fermo restando la stessa colorazione e le stesse spese di spedizione menzionate in precedenza. Per il primo Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, clicca qui, mentre il secondo è raggiungibile a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, offerta Vodafone misteriosa

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean 4.1.1: ecco la CyanogenMod 10

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015