Samsung Galaxy S3, offerta Vodafone misteriosa

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2012

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 offerta Vodafone"]Samsung Galaxy S3 offerta Vodafone[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di una misteriosa offerta da parte dell'operatore Vodafone in queste ore. Diversi utenti, infatti, ci hanno segnalato di aver ricevuto un sms focalizzato su una nuova proposta, con ogni probabilità personalizzata (e dunque non rivolta a tutti i clienti Vodafone), grazie alla quale è possibile portarsi a casa lo smartphone a condizioni che sembrano essere piuttosto vantaggiose. Il messaggio, più in particolare, invita gli utenti a recarsi presso un centro Vodafone con il codice promozionale inoltrato nella comunicazione. Attraverso tale codice, fino al 31 agosto, sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy S3, con ricaricabile, al costo di 10 euro al mese, invece di 15 euro. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla nuova offerta di Vodafone per il Samsung Galaxy S3, potenzialmente molto interessante. Vi terremo aggiornati.

