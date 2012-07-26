Samsung Galaxy S3, una cover per le Olimpiadi di Londra
di Redazione
26/07/2012
[caption id="attachment_992" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 cover"][/caption] Il Samsung Galaxy S3, come ormai noto a tutti, è una vera e propria icona per le Olimpiadi di Londra 2012, al punto che la scorsa settimana è stata presentata la variante del modello concepita appositamente per l’evento che sta per partire, sia dal punto di vista del suo aspetto, sia per quanto concerne una serie di accessori, che renderanno sicuramente unico lo smartphone Android. In queste ore, in aggiunta, registriamo la prima apparizione pubblica della cover dedicata al Samsung Galaxy S3, proprio le Olimpiadi. Con uno sfondo di colore bianco, la cover in questione appare piuttosto “semplice”, a differenza di quella che si può ammirare, di default, con la versione del Samsung Galaxy S3 Olympic Edition. Non si hanno informazioni, tuttavia, sulla sua commercializzazione nel resto d’Europa.
