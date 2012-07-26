Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S: ricerca locale rimossa per errore

[caption id="attachment_1004" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, nella giornata di ieri, è stato protagonista di un nuovo aggiornamento software, grazie al quale è stata rimosso la tanto discussa ricerca locale dal dispositivo, dando in questo modo agli addetti ai lavori di ipotizzare per quali motivi il produttore coreano avesse scelto di seguire questa strada. Inevitabile che in tanti avessero visto dietro tale eliminazione, la volontà di prevenire eventuali conflitti legali con Apple, che detiene dei brevetti proprio a proposito della ricerca locale. Pochissimi minuti fa, tuttavia, un portavoce di Samsung ha precisato che la rimozione della funzionalità sia stata il frutto di un errore e che il tutto sia avvenuto inavvertitamente. Quasi a lanciare una sfida nei confronti di Apple, poi, è stato aggiunto che la ricerca locale sarà a breve ripristinata sul Samsung Galaxy S3.