Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: uscita ritardata per Apple?

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta condizionando non poco Apple, per quanto concerne il suo nuovo iPhone 5. Secondo diverse fonti cinesi, tra le altre cose riprese da importanti testate europee, pare che il colosso di Cupertino abbia messo da parte tutte le incertezze e cercherà di lanciare sul mercato il dispositivo già a partire dalla fine di settembre, precisamente il 21. In queste ore, però, non possiamo fare a meno di registrare una voce che, se confermata, potrebbe letteralmente spianare la strada al brand coreano e al suo Samsung Galaxy S3 nel mercato degli smartphone. Apple, infatti, sarebbe soggetta alla produzione dei chip LTE che, a quanto pare, non riesce a tenere il passo della domanda, con la prospettiva di causare ritardi “significativi” alla produzione del nuovo iPhone 5.