Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: uscita ritardata per Apple?

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta condizionando non poco Apple, per quanto concerne il suo nuovo iPhone 5. Secondo diverse fonti cinesi, tra le altre cose riprese da importanti testate europee, pare che il colosso di Cupertino abbia messo da parte tutte le incertezze e cercherà di lanciare sul mercato il dispositivo già a partire dalla fine di settembre, precisamente il 21. In queste ore, però, non possiamo fare a meno di registrare una voce che, se confermata, potrebbe letteralmente spianare la strada al brand coreano e al suo Samsung Galaxy S3 nel mercato degli smartphone. Apple, infatti, sarebbe soggetta alla produzione dei chip LTE che, a quanto pare, non riesce a tenere il passo della domanda, con la prospettiva di causare ritardi “significativi” alla produzione del nuovo iPhone 5.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: Chubb insiste su ottobre

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S: ricerca locale rimossa per errore

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015