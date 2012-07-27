Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: Chubb insiste su ottobre

[caption id="attachment_1015" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita il prossimo mese di ottobre? In queste ore, il CEO di Phone Review, Mark Chubb, ha rincarato la dose, alimentando ancora una volta il duello a distanza tra il modello Android e il tanto atteso iPhone 5, con la ferma volontà, da parte dei due brand, di non lasciare campo libero all’avversario nel corso del periodo natalizio. In particolare, Chubb ha parlato delle possibili caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy S4, con una batteria da 2500 mAH e con la dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1. In aggiunta, poi, lo schermo AMOLED da 5 pollici sarebbe accompagnato da una fotocamera da 11,8 megapixel, ma soprattutto da un processore Exynos 5 Arm 15 Dual Core. Scontato che il prezzo di partenza del Samsung Galaxy S4, in questo caso, sarebbe effettivamente pari a 699 euro.