Samsung Galaxy S2, ecco il prezzo più basso: 299 euro
di Redazione
27/07/2012
[caption id="attachment_1020" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"][/caption] Il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso attualmente presente sul mercato, grazie a Mondadori Multicenter. Pare essere irrinunciabile, infatti, la proposta apparsa nel volantino che la piattaforma mette a disposizione degli utenti in queste ore, considerando che il Samsung Galaxy S2, che resta uno dei modelli di maggiore successo per il mercato degli smartphone, può essere acquistato al prezzo di 299 euro. Insomma, siamo al cospetto di uno sconto pari addirittura al 33% per il tanto diffuso modello Android, anche se c’è da scommetterci che il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso possibile, ad oggi, sarà alla portata degli utenti per poche ore, con scorte che andranno con ogni probabilità a ruba. Gli utenti interessati all’acquisto del Samsung Galaxy S2 a questo prezzo, possono scaricare qui il suddetto volantino.
