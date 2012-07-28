Caricamento...

Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento che ripristina la ricerca locale

28/07/2012

[caption id="attachment_1024" align="aligncenter" width="514" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già dotato, nuovamente, della ricerca locale. In queste ore, infatti, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento ufficiale da parte della casa produttrice, vale a dire la versione I9300XXBLG8, con la quale l'ormai celebre funzionalità che rischia di creare problemi legali con Apple, che detiene dei brevetti sul tema, è tornata ad essere parte integrante dello smartphone. Insomma, il colosso coreano ha confermato con i fatti che quello di mercoledì è stato effettivamente un errore, anche se, almeno per ora, non si hanno notizie in merito al ripristino della ricerca locale per il Samsung Galaxy S3 negli Stati Uniti, dove la minaccia di richiesta di ingiunzioni da parte di Apple è più probabile. Tutti gli utenti europei, in ogni caso, dovrebbero vedere l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 via OTA nel giro di poche ore.

