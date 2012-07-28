Samsung Galaxy S3, prezzo a 520 euro

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 520 euro. La proposta che vi presentiamo nella giornata di oggi, da un punto di vista economico tra le più interessanti al momento in Rete, si riferisce a quella del sito crdgame.it, considerando che il prezzo medio nei vari portali oscilla ancora tra i 550 e i 560 euro. Va precisato che la pagina in cui è presente questa nuova offerta sul Samsung Gaalxy S3, raggiungibile direttamente da ciao.it, non fornisce ulteriori dettagli per quanto concerne le spese di spedizione e i tempi necessari affinché lo smartphone possa giungere nelle case degli acquirenti. Con un prezzo del genere, poi, è probabile che la garanzia sia di tipo europeo, fermo restando la possibilità di scegliere tra la versione Pebble Blue e quella bianca. Per maggiori dettagli sull’offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 520 euro, clicca qui.