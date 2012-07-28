Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo a 520 euro

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 520 euro. La proposta che vi presentiamo nella giornata di oggi, da un punto di vista economico tra le più interessanti al momento in Rete, si riferisce a quella del sito crdgame.it, considerando che il prezzo medio nei vari portali oscilla ancora tra i 550 e i 560 euro. Va precisato che la pagina in cui è presente questa nuova offerta sul Samsung Gaalxy S3, raggiungibile direttamente da ciao.it, non fornisce ulteriori dettagli per quanto concerne le spese di spedizione e i tempi necessari affinché lo smartphone possa giungere nelle case degli acquirenti. Con un prezzo del genere, poi, è probabile che la garanzia sia di tipo europeo, fermo restando la possibilità di scegliere tra la versione Pebble Blue e quella bianca. Per maggiori dettagli sull’offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 520 euro, clicca qui.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, offerta 3 per utenza business

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento che ripristina la ricerca locale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015