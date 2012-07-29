Samsung Galaxy S3, offerta 3 per utenza business
di Redazione
29/07/2012
[caption id="attachment_1035" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 offerta 3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 in offerta con l'operatore 3. Come avvenuto anche con Wind, questa volta non parliamo della classica proposta destinata ad utenti privati, quanto a quelli business, in possesso di Partita Iva, i quali potranno scegliere tra un acquisto a rate, oppure tramite il finanziamento. In particolare, tramite l'acquisto a rate del Samsung Galaxy S3, si può puntare su una delle seguenti quattro opzioni:
- PRO 400: canone mensile di 24 euro, con relativo anticipo di 99 euro, ottenendo 100 minuti di chiamate nazionali a settimana e 25 sms, sempre a cadenza settimanale, con traffico internet sotto copertura di 3, pari a 2 GB mensili;
- PRO 800: il canone mensile di 40 euro, l'anticipo è di 0 euro, mentre i minuti disponibili al mese salgono a 800;
- PRO 1600 Special: il canone canone mensile sale a 45 euro, l'anticipo a 99 euro, mentre è incluso il servizio Kasko Full, con 1600 minuti di chiamate;
- PRO 3000 Special: il canone mensile sale a 69 euro, l'anticipo a 99 euro, senza dimenticare lo sconto totale sulla Tassa di Concessione governativa, nel corso dell'intera durata del contratto, oltre al servizio Kasko Full incluso.
