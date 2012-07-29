Samsung Galaxy S3 rosso, nuove foto

[caption id="attachment_1042" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 rosso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, nella sua colorazione rossa, arriverà presto sul mercato. Si parla da diverse settimane, infatti, di una variante cromatica per il dispositivo Android molto attesa, ma solo in queste ore si comincia ad avere qualche certezza in più sul nuovo progetto da parte del colosso coreano. Fermo restando che è impossibile dire con certezza se e quando il Samsung Galaxy S3 arriverà in Europa e in Italia, alla luce del fatto che il modello sarà messo in commercio negli Stati Uniti dall'operatore AT&T, di recente abbiamo avuto modo di imbatterci in nuove foto dello smartphone, grazie ad una fonte come Engadget. [caption id="attachment_1043" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 rosso"] [/caption] Data l'attendibilità della testata, più che probabile che il Samsung Galaxy S3 possa essere effettivamente quello che vi stiamo mostrando.