Samsung Galaxy S3, offerta Groupalia per poche ore

30/07/2012

[caption id="attachment_740" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è nuovamente in offerta su Groupalia. Con una proposta valida fino alla mezzanotte di questa sera, infatti, la popolare piattaforma ha rimesso in vendita il popolare dispositivo Android al prezzo di 499 euro, anche se va premesso che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e ammontano a 9,90 euro. Se il vantaggio economico per gli utenti interessati a portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 è assicurato, considerando i prezzi attuali, allo stesso tempo non possiamo tralasciare due punti deboli dell'offerta: da un lato, si garantisce che il Samsung Galaxy S3 sarà consegnato entro il 31 agosto, non proprio pochissimi giorni, dall'altro la garanzia è quella di tipo europeo. Per tutti i dettagli sul Samsung Galaxy S3 in offerta su Groupalia, clicca qui.

