Samsung Galaxy S2, offerta Mondadori già esaurita

[caption id="attachment_1053" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 è stato protagonista di un’interessante offerta grazie a Mondadori, come vi abbiamo riportato nella giornata di venerdì. Nonostante il volantino evidenziasse la disponibilità di questo e di molti altri prodotti in promozione fino ai primi giorni di agosto, riteniamo opportuno rendere pubbliche alcune precisazioni in merito, alla luce anche di una certa convenienza della proposta economica in questione. A quanto pare, infatti, i pezzi disponibili per ciascun punto vendita Mondadori, relativamente al Samsung Galaxy S2, erano soltanto trenta. Scontato che, partendo da un prezzo pari a 299 euro, le scorte andassero letteralmente bruciate nel giro di poche ore, per la delusione di coloro che sono giunti troppo tardi. La promozione per il Samsung Galaxy S2, dunque, ha avuto un grandissimo successo e il dato potrebbe rappresentare il presupposto ideale per nuove offerte a breve termine.