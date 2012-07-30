Samsung Galaxy S3, cover ufficiali per le Olimpiadi

[caption id="attachment_1057" align="aligncenter" width="477" caption="Samsung Galaxy S3 cover"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceve due nuove cover ufficiale in queste ore. Come molti sapranno, lo smartphone Android è una delle icone delle Olimpiadi, attualmente in corso a Londra, al punto che è stata creata una speciale edizione del modello, il cui aspetto richiama in tutto e per tutto l'evento inglese. Dopo la presentazione ufficiale dello smartphone e dei relativi accessori, possiamo dunque toccare con mano alcune cover estremamente interessanti, anche se, per ora, la loro commercializzazione è stata resa ufficiale solo in Corea. Impossibile, dunque, affermare con certezza se le custodie ritratte in foto saranno mai a disposizione del pubblico italiano ed europeo. Coloro che intendono ricevere maggiori informazioni sulle cover del Samsung Galaxy S3 dedicate alle Olimpiadi, in ogni caso, possono collegarsi a questa pagina.