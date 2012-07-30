Samsung Galaxy S3, prezzo scontato su Amazon

[caption id="attachment_1070" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è disponibile ad un prezzo scontato su Amazon. Il popolare smartphone Android, per un numero limitato di pezzi, può infatti essere acquistato a 569 euro, senza dover aggiungere costi di spedizione, così come avviene con gran parte degli altri rivenditori online. Diversi gli aspetti sui quali vale la pena soffermarsi, a proposito del Samsung Galaxy S3 a prezzo scontato su questa piattaforma: se da un lato, in Rete, è possibile imbattersi in proposte economiche anche più convenienti, dall'altro va sottolineato che il dispositivo, in vendita nella versione bianca, oltre ad essere consegnato gratuitamente, prevede tempi di spedizione davvero risicati, nell'ordine di pochissimi giorni. Qualora si voglia ricevere lo smartphone entro mercoledì 1 agosto, invece, sarà necessario pagare un piccolo supplemento. Per tutti gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 a prezzo scontato su Amazon, clicca qui.