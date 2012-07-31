Samsung Galaxy S3, caratteristiche principali
31/07/2012
Samsung Galaxy S3 e le sue caratteristiche principali finalmente testate "a mano" dalla nostra redazione, che ha avuto il piacere di analizzare in ogni particolare il top gamma della casa sudcoreana presentato lo scorso mese di Maggio, nonché sponsor ufficiale delle Olimpiadi di Londra 2012.Prima di addentrarci nell'analisi minuziosa delle novità introdotte dal produttore, andiamo a riassumere in maniera sintetica le caratteristiche tecniche del device:
- Sistema Operativo Google Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich (quasi certamente aggiornabile a Jelly Bean)
- Display Super AMOLED da 4,8 pollici di diagonale di tipo Corning Gorilla Glass 2
- Risoluzione HD (1280x720 pixel) con densità di pixel pari a circa 306 ppi (point per inch)
- Processore Exynos 4412 quad core Cortex-A9 con frequenza di clock pari a 1,4 GHz
- GPU Mali-400MP
- 1 GB di memoria RAM
- 16 GB / 32 GB di memoria interna
- Fotocamera posteriore da 8 Megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED
- Possibilità di registrare filmati in Full HD (1920x1080 pixel)
- Fotocamera frontale da 1,9 Megapixel in grado di registrare filmati in HD (1280x720 pixel)
- Assistente vocale S Voice
- GPS Assistito, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Sensore di prossimità, luce ambientale, giroscopio, bussola digitale, sistema intelligente anti-spegnimento display
- 8,6 mm di spessore e 133 grammi di peso
- Batteria da 2100 mAh
