Samsung Galaxy S3, download alla guida

[caption id="attachment_1079" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 offre anche il download alla guida del dispositivo, che, per certi versi, rappresenta un passo in avanti importante per gli utenti che hanno costantemente bisogno di assistenza, a causa di problemi più o meno gravi che possono occorrere al dispositivo. Il file in pdf, dedicato esclusivamente al Samsung Galaxy S3, è stato creato dallo staff di sammobile e tratta alcune delle tematiche più frequentemente associate al malcontento del pubblico: vedere per credere la scarsa qualità dell’audio durante le chiamate, dovuta probabilmente alla sporcizia che si posa sul sensore di prossimità, oppure la presenza di macchie scure sullo schermo, legata invece, presumibilmente, all’ambiente buio in cui ci si trova, più che ad un bug, La guida completa sul Samsung Galaxy S3, per adesso, è disponibile solo in lingua inglese, ma a breve potrebbe essere riservato anche al pubblico italiano. Per il download, accedi a questo link.