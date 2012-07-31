Samsung Galaxy S3 e Samsung Exclusive: ritardi nelle spedizioni?
31/07/2012
[caption id="attachment_768" align="aligncenter" width="500" caption="samsung galaxy s3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è sempre più associato, nella mente dei consumatori, alla speciale iniziativa di marketing che ha accompagnato le vendite del dispositivo nel corso del mese di luglio, vale a dire Samsung Exclusive, grazie alla quale è ancora oggi possibile usufruire di un buono pari a 100 euro, spendibile per portarsi a casa accessori ufficiali, concepiti proprio da Samsung. Ebbene, dopo alcune settimane caratterizzate dalle lamentele degli utenti, relative sia al meccanico processo di registrazione (con il codice che, spesso e volentieri, ha tardato non poco nel giungere agli utenti finali), sia allo scarso assortimento dello store, dove scegliere i prodotti da prelevare, in questi giorni sono giunti alla nostra redazioni reclami, a causa dei ritardi relativi alle spedizioni dei prodotti. Insomma, una vera e propria odissea per coloro che possono sfruttare Samsung Exclusive con il proprio Samsung Galaxy S3.
