Samsung Galaxy S3, recensione estetica

Il Samsung Galaxy S3 è oggi protagonista di una recensione sulla sua estetica, considerando che il produttore sudcoreano ha molto concentrato la sua attenzione sull'impatto visivo del modello, non tanto sulle forme bensì sull'uso di specifici materiali. La cover del device è interamente in policarbonato, un materiale che dovrebbe garantire un'ottima resistenza ed un peso notevolmente basso, quest' ultimo è da sempre uno dei punti di forza della serie Galaxy, un' elegante cornicetta in alluminio spazzolato percorre invece tutto il perimetro del terminale. Il frontale del Galaxy S3 è occupato quasi interamente dall'enorme display da 4,8 pollici di diagonale, in alto oltre allo speaker audio, troviamo i sensori di luminosità ambientale e prossimità e la fotocamera da 1,9 Megapixel, in basso invece due pulsanti a sfioro (Menu e Indietro) ed il pulsante fisico Home, visibilmente appiattito rispetto al suo predecessore. Lato sinistro col bilanciere del volume, sul lato destro invece il pulsante di accensione spegnimento. In alto troviamo il jack audio standard da 3,5 mm in basso infine, porta micro USB e microfono. Nella parte posteriore è ancorata la fotocamera da 8 Megapixel, accompagnata dal flash a LED, molto utile per gli scatti in notturna o in condizioni critiche ed uno speaker messo in evidenza da una retina microforata. Nei prossimi giorni scopriremo da vicino tutte le caratteristiche di uno splendido gioiellino come il Samsung Galaxy S3, andando oltre la recensione estetica.