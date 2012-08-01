Samsung Galaxy S2, prezzo più basso a 336 euro?

[caption id="attachment_97" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso in Rete? In queste ore abbiamo preso visione di una nuova offerta, valida per soli venticinque pezzi, grazie alla quale è possibile portarsi a casa il modello Android con un esborso pari a 336 euro, iva inclusa, grazie all'iniziativa portata avanti dalla piattaforma e-commerce ITG-Srl. Va precisato, in ogni caso, che non vengono fornite ulteriori informazioni a proposito dei tempi di spedizione e delle relative spese, fermo restando che in giro per il web è possibile imbattersi in diversi commenti positivi e meno positivi sul rivenditore. Resta da capire anche se la garanzia del Samsung Galaxy S2, in questo caso, è italiana oppure europea. Per tutte le altre informazioni sul Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso, comunque, è possibile accedere a questa pagina.