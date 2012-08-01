Caricamento...

Samsung Galaxy S3, prezzo super su Techmania: 525 euro

01/08/2012

Il Samsung Galaxy S3 è in vendita ad un prezzo a dir poco interessante in questi giorni, considerando che il solito Techmania.biz ha deciso di premiare ulteriormente la propria utenza, con un’offerta pari addirittura a 525 euro, prezzo più basso, ad oggi, tra le piattaforme più conosciute. Va precisato che il Samsung Galaxy S3 in questione è di colore bianco, mentre la variante Pebble Blue viene proposta al prezzo di 549 euro. Le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e ammontano a 8,50 euro, ma con il valore aggiunto di tempi di consegna solitamente molto ristretti per l’e-commerce in questione. Insomma, un’occasione decisamente interessante per coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 Marble White ad un prezzo vantaggioso, con tutti i dettagli raggiungibili in questa pagina.
