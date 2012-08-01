Samsung Galaxy S3, prezzo super su Techmania: 525 euro

Il Samsung Galaxy S3
è in vendita ad un prezzo a dir poco interessante in questi giorni, considerando che il solito Techmania.biz
ha deciso di premiare ulteriormente la propria utenza, con un’offerta pari addirittura a 525 euro
, prezzo più basso, ad oggi, tra le piattaforme più conosciute.
Va precisato che il Samsung Galaxy S3 in questione è di colore bianco
, mentre la variante Pebble Blue viene proposta al prezzo di 549 euro. Le spese di spedizione
non sono incluse nel prezzo e ammontano a 8,50 euro
, ma con il valore aggiunto di tempi di consegna
solitamente molto ristretti per l’e-commerce in questione.
Insomma, un’occasione decisamente interessante per coloro che sono interessati al Samsung Galaxy S3 Marble White
ad un prezzo vantaggioso, con tutti i dettagli raggiungibili in questa pagina
.