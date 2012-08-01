Caricamento...

Samsung Galaxy S3, nuova offerta da Pixmania

01/08/2012

[caption id="attachment_1108" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 offerta"]Samsung Galaxy S3 offerta[/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta anche su Pixmania. Lo smartphone più popolare del momento, infatti, nella giornata di oggi è apparso in Rete con un altro sottocosto, considerando che la piattaforma in questione ha deciso di proporre il modello Android al prezzo di 528,90 euro, cui vanno però aggiunte le spese di spedizione, che in questo caso sono pari esattamente a 10 euro. Alcune precisazioni su questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S3: in primis, il rivenditore “originale” è Digital Eletronik, probabilmente noto a coloro che sono soliti effettuare acquisti di questo tipo sul web. La spedizione, inoltre, viene assicurata nel giro di quattro giorni lavorativi, dal momento in cui viene effettuato l’ordine, senza tralasciare che la garanzia è quella europea. E’ possibile, comunque, ottenere maggiori dettagli su quest’offerta per il Samsung Galaxy S3, cliccando qui.

