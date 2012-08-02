Samsung Galaxy S3, aggiornamento firmware anche per 3

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di un aggiornamento in queste ore, anche se riservato alla versione del dispositivo commercializzata con il brand dell'operatore 3. L'utenza in questione, infatti, ha riscontrato la disponibilità dell'aggiornamento firmware I9300XXALF6, invocato a gran popolo da diversi giorni, dopo la sua diffusione avvenuta in precedenza su larga scala. Si tratta di un update probabilmente non cruciale, ma estremamente utile per il Samsung Galaxy S3 brandizzato con 3, considerando anche le positive recensioni che abbiamo potuto leggere da parte di chi l'ha già toccato con mano: al dì là di miglioramenti significativi dal punto di vista della stabilità dello smartphone, la fluidità fa un passo in avanti e alcuni piccoli bug sono stati risolti. L'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 è disponibile via OTA, anche se proprio ieri sono emersi rumors a proposito di un bug (in via di risoluzione) relativo alla sicurezza del dispositivo, durante il download di update attraverso tale modalità.