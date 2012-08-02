Samsung Galaxy S3 e S Pebble: caratteristiche e prezzo

[caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 e S Pebble"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare dal mese di agosto su un nuovo accessorio, il cosiddetto S Pebble, utile a migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo, per quanto concerne l’ascolto della musica, senza però dimenticare l’aspetto estetico. Quanto a quest’ultimo tema, il design di S Pubble richiama al meglio quello del Samsung Galaxy S3, mentre con SoundAlive la qualità dell’audio diventa una garanzia. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, invece, possiamo soffermarci sulla memoria interna pari a 4 GB per l’accessorio, la cui funzionalità è quella di riprodurre musica attraverso lo smartphone, senza la necessità di collegare il Samsung Galaxy S3 al computer. Come accennato, S Pebble è in vendita da agosto per i possessori del Samsung Galaxy S3, mentre il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 39,90 euro.