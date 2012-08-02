Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 e S Pebble: caratteristiche e prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3 e S Pebble"]Samsung-Galaxy S3-S-Pebble[/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare dal mese di agosto su un nuovo accessorio, il cosiddetto S Pebble, utile a migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo, per quanto concerne l’ascolto della musica, senza però dimenticare l’aspetto estetico. Quanto a quest’ultimo tema, il design di S Pubble richiama al meglio quello del Samsung Galaxy S3, mentre con SoundAlive la qualità dell’audio diventa una garanzia. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, invece, possiamo soffermarci sulla memoria interna pari a 4 GB per l’accessorio, la cui funzionalità è quella di riprodurre musica attraverso lo smartphone, senza la necessità di collegare il Samsung Galaxy S3 al computer. Come accennato, S Pebble è in vendita da agosto per i possessori del Samsung Galaxy S3, mentre il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 39,90 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, caratteristiche display

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento firmware anche per 3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015