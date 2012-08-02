Samsung Galaxy S3, caratteristiche display

[caption id="attachment_1122" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 display"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 conferma che uno dei punti di forza di tutta la gamma Galaxy di Samsung è stato da sempre il display, per il quale il produttore sudcoreano si è sempre impegnato a stupire i propri clienti con pannelli molto brillanti caratterizzati da neri profondi e contrasti elevati. Il Samsung Galaxy S3 monta un ampio pannello capacitivo da 4,8 pollici di diagonale di tipo Super AMOLED HD a 16 milioni di colori, con una risoluzione HD pari a 1280x720 pixel. Come da tradizione, anche in questo caso siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla qualità del display, le immagini appaiono davvero molto nitide, neri profondi e colori molto saturi, anche sotto i raggi del sole, condizione molto critica per alcuni display, riusciamo ad usare perfettamente il terminale. A differenza del suo predecessore però, Samsung ha optato per un pannello a matrice PenTile, una tecnologia diversa rispetto a quella adottata dal suo diretto concorrente, l' HTC One X (matrice RGB), caratterizzata da un numero ridotto di pixel (circa il 30% in meno) ed una predominanza di pixel verdi. Nonostante ciò, consideriamo il display del Galaxy S3 uno dei migliori in assoluto, il numero inferiore di pixel è compensato dall'elevata risoluzione, che rende invisibile all'occhio umano il fastidioso effetto seghettatura tipico dei pannelli PenTile (a basse risoluzioni).