Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean 4.1: come attivare il multi utente

[caption id="attachment_1127" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 multi utente"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti utenti sanno, può già essere utilizzato con il nuovo sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, grazie al costante lavoro da parte degli utenti che popolano il cosiddetto forum XDA Developers, ma le recenti novità, relative alle risposte su come attivare il multi utente sul dispositivo, attraverso il nuovo OS di Google, vanno forse oltre ogni aspettativa, soprattutto del punto di vista dei tempi entro i quali è stata resa possibile tale possibilità. E' attraverso la ROM impostata sulla CyanogenMod 10, più in particolare, che il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean può evolvere in questa direzione, anche se va precisato che il dispositivo che appare nel video mostrato di seguito è il Samsung Galaxy S3 Sprint, vale a dire quello brandizzato dallo stesso operatore americano. Per tutti i dettagli sulla ROM per il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean e con il multi utente attivato, vi rimandiamo sia al thread ufficiale, sia al seguente filmato.