Samsung Galaxy S3, recensione fotocamera

Anche la fotocamera del Samsung Galaxy S3 è stato curata nel dettaglio. Sul retro del device troviamo un ottimo sensore in grado di realizzare degli scatti che non hanno nulla da invidiare alle fotocamere compatte. Il terminale monta un sensore da 8 Megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED, in grado di registrare filmati in Full HD (1920x1080 pixel a 30 fps). Abbiamo avuto modo di testarla a fondo e possiamo confermarvi l'ottimo lavoro svolto dal produttore sudcoreano, considerando che gli scatti della fotocamera del Samsung Galaxy S3 appaiono molto nitidi e ben definiti soprattutto in condizioni di luminosità ambientale buone. Differente il discorso per gli scatti effettuati con luci artificiali o con luminosità ambientale scarsa, il flash a LED aiuta molto ma nello stesso tempo non possiamo non notare l'aumento del rumore dovuto all'innalzamento dell' ISO. Anche i video risultano davvero ottimi: il potente processore Exynos quad-vore consente di registrare in maniera fluida filmati in alta definizione, non tralasciando la qualità. Sul frontale infine, troviamo una fotocamera da 1,9 Megapixel, molto utile per le videochiamate ma anch'essa in grado di registrare filmati in HD, con una risoluzione pari a 1280x720 pixel. Nei prossimi giorni continueremo la nostra recensione, continuate a seguirci.