Samsung Galaxy S3 in offerta: prezzo a 529 euro

[caption id="attachment_1142" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è offerto ad un prezzo interessante anche sul sito acquista bene.com, considerando che in questi giorni lo smartphone Android è apparso sulla piattaforma al prezzo di 529 euro, IVA inclusa, anche se il costo per gli utenti deve tenere in considerazione le spese di spedizione, pari a 10 euro. Non sono forniti in modo diretto dettagli sui tempi necessari per effettuare la spedizione, anche se è importante la precisazione relativa agli ordini effettuati dopo il 7 agosto, che andranno in consegna solo il 27 agosto. Insomma, un monito per chi è interessato a portarsi a casa il Samsung Galaxy S3, offerto ad un prezzo conveniente nella versione bianca.