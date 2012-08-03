Samsung Galaxy S3 e Samsung Exclusive: tra miglioramenti e truffe

[caption id="attachment_1146" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Exclusive"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e Samsung Exclusive continuano a portare avanti un matrimonio fatto di alti e bassi. La settimana, infatti, è stata caratterizzata da un andamento certo non costante, per quanto concerne la mole di lamentele che è possibile osservare in giro sul web. Provando a fare un punto della situazione su Samsung Exclusive, potremmo dire che gli aspetti più positivi sono legati all’ottenimento del codice tramite posta elettronica,che, a quanto pare, è divenuto molto più semplice rispetto a due settimane fa. Parallelamente, l’assortimento dello store di Samsung è divenuto più ampio, consentendo a tutti maggiore scelta di accessori. Resta il tabù dei tempi di consegna, considerando che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 spesso e volentieri tendono ancora a mostrare il proprio risentimento in tal senso. Attenzione, infine, all’acquisto del buono di 100 euro da altri utenti e a prezzo scontato: se il canale di vendita, ma soprattutto il rivenditore non sono certificati, il rischio truffa è sempre dietro l’angolo.