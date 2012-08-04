Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: uscita e sfida a settembre

04/08/2012

[caption id="attachment_1153" align="aligncenter" width="450" caption="iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è pronto alla sfida con l'iPhone 5. La settimana che va a chiudersi, infatti, è stata caratterizzata dalle continue voci relative all'uscita del dispositivo che, nel corso del 2012, rappresenterà la principale minaccia per il modello Android. A quanto pare, più in particolare, l'iPhone 5 entrerà in competizione con il Samsung Galaxy S3 a partire dalla seconda metà di settembre, per la precisione il giorno 21, almeno stando alle ultime indiscrezioni, con la data della presentazione che potrebbe essere fissata il 12 settembre. Una conferma molto importante, in questo senso, è giunta di recente da Sharp, che ha confermato la fase avanzata della produzione di display per il nuovo iPhone 5, ma anche da alcune fonti americane vicine ad Apple nel corso delle ultime ore. Chiara, dunque, l'intenzione da parte del brand di Cupertino di anticipare i tempi di uscita dell'iPhone 5, per contrastare il clamoroso successo del Samsung Galaxy S3.

