Samsung Galaxy S3, prezzo basso e consegna rapida?

Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo basso e ad una serie di condizioni molto interessanti? L'offerta che vi presentiamo nella giornata di oggi è quella del sito tuttoinprontaconsegna.it, che, oltre a mettere in vendita lo smartphone a condizioni economiche interessanti, considerando che il prezzo è stato fissato a 535 euro, offre un plus non da poco agli utenti. A quanto pare, infatti, la spedizione del Samsung Galaxy S3 avviene in un solo giorno lavorativo, almeno stando a quanto indicato nella pagina di acquisto. Più che probabile che il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 535 euro non tenga conto delle spese di spedizione, che non vengono indicate in modo esplicito. Va anche sottolineata la garanzia di due anni (non specificato se europea o italiana) e la disponibilità attuale di venti pezzi. Per maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 a questo prezzo, clicca qui.