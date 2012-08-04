Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean 4.1: ecco la ROM AOKP

[caption id="attachment_1164" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 fa un altro importante passo in avanti, per quanto concerne il suo matrimonio con il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, considerando che in queste ore è stata rilasciata una ROM a dir poco interessante. Oltre a migliorare le performance del Samsung Galaxy S3, il prodotto in questione è sinonimo di evoluzione per quanto concerne la sua fluidità, senza dimenticare che, stando alle prime recensioni, pare trarne giovamento soprattutto un aspetto sul quale Google ha puntato moltissimo nel rilasciare il nuovo sistema operativo, vale a dire la Project Butter. Nelle primissime ore successive al suo rilascio, sono giunti solo feedback positivi dal forum XDA Developers. A questo punto, dunque, non resta che scaricare la ROM AOKP e le Gapps per il Samsung Galaxy S3, basate su Android Jelly Bean.