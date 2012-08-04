Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 ufficiale a fine agosto

[caption id="attachment_555" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 Android 4.1 Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà ufficialmente l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, a partire dalla fine del mese di agosto. E’ questa la novità più interessante, relativamente allo smartphone del momento che, così come avvenuto un paio di settimane fa, giunge direttamente da una fonte come Sammobile, che ha ribadito il concetto, oggi, su Twitter. Non si sa ancora quali Paesi potranno godere dell’aggiornamento dell’OS in anticipo rispetto agli altri, ma è praticamente certo che le operazioni prenderanno il via alla fine di questo mese, per poi concludersi entro la prima settimana di settembre. L’update era praticamente certo (nonostante qualche timore iniziale sollevato da alcuni addetti ai lavori), ma finora non ci si era sbilanciati in modo esplicito, per quanto concerne la tempistica entro cui aspettarsi Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3.