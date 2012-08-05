Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 a novembre

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 non oltre il mese di novembre. Ulteriori certezze sull’update dell’OS per lo smartphone Re del 2011, giungono nel corso del fine settimana da sammobile, che rafforza il proprio punto di vista, dopo le notizie diffuse un paio di settimane fa, dando ulteriori speranze ai tantissimi utenti che hanno puntato sul modello in questione. Se per il Samsung Galaxy S3, la fonte parla dell’arrivo di Android Jelly Bean tra l’ultima settimana del mese di agosto e la prima di settembre, con il Samsung Galaxy S2 riscontriamo meno precisione, ma si tratta comunque di una conferma ulteriore non di poco conto. Quanto al Samsung Galaxy Note, invece, il sistema operativo più recente di Google sarà a disposizione di tutti già da ottobre.