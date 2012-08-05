Caricamento...

Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo: nuovo scontro con l'iPhone 4S

05/08/2012

[caption id="attachment_1178" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo, grazie anche all'iPhone 4S? Possibile negli Stati Uniti, grazie alla curiosa iniziativa da parte di Samsung America, con la quale gli utenti potranno portarsi a casa il dispositivo, o, in alternativa, altri modelli della linea "Samsung Galaxy", inviando al colosso coreano la prova di acquisto del nuovo smartphone ed un vecchio dispositivo, tra quelli presenti nel seguente elenco. In sostanza, in base al modello di cui si era in possesso in precedenza, si riceverà un assegno per la "cessione" del dispositivo a Samsung. Ecco, nel dettaglio, la lista dei modelli che potranno garantire l'acquisto del Samsung Galaxy S3 ad un prezzo di favore, con le relative singole valutazioni dei vecchi smartphone:

    • DROID 2/Global – $20
    • DROID 3 – $60
    • DROID 4 – $165
    • BIONIC – $85
    • RAZR – $140
    • RAZR MAXX – $200
    • DROID X – $20
    • DROID X2 – $45
    • Galaxy Nexus – $130
    • DROID Charge – $50
    • Thunderbolt – $40
    • Incredible – $35
    • Incredible 2 – $75
    • Lucid – $100
    • iPhone 4S 16GB – $210
In quanti aderiranno a questa nuova proposta per il Samsung Galaxy S3, nuovamente accessibile ad un prezzo scontato?
Samsung Galaxy S3 a prezzo basso: Amazon Italia scende a 554,99 euro

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 a novembre

