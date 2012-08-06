Samsung Galaxy S3 a prezzo basso: Amazon Italia scende a 554,99 euro

[caption id="attachment_1183" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ad un prezzo basso su Amazon Italia, considerando che la nota piattaforma ha calato ulteriormente le proprie pretese sul dispositivo Android, con prezzo fissato a quota 554,99 euro, tra l’altro con le spese di spedizione incluse nella suddetta offerta. Si tratta di una novità significativa per il Samsung Galaxy S3, se si pensa che appena una settimana il prezzo di Amazon Italia era diventato più basso, passando da 575 euro a 569,99 euro. Insomma, continua la battaglia tra i vari rivenditori e, per forza di cose, a beneficiarne sono proprio gli utenti finali. Va ricordato che il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo più basso è sia nella versione bianca, sia in quella Pebble Blue, con la possibilità di ottenere il dispositivo già entro la giornata di martedì, nel caso in cui gli ordini dovessero essere effettuati entro le 17 di lunedì. Per il Samsung Galaxy S3 a prezzo basso, nella versione bianca, clicca qui, per quello Pebble Blue accedi a questa pagina.