Samsung Galaxy S3 vs. HTC One X: nuovo confronto video

[caption id="attachment_1186" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs HTC One X"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 viene messo nuovamente a confronto, con tanto di video, con uno degli smartphone Android più avanzati, dal punto di vista tecnologico, vale a dire il cosiddetto HTC One X, grazie al supporto dello staffi di Tracy and Matt. Non è certo la prima volta che i due modelli vengono messi l’uno contro l’altro, ma il video in questione sembra essere piuttosto approfondito, come testimoniato dalla durata non indifferente (dodici minuti). In particolare, il filmatp si concentra soprattutto sulla risoluzione dello schermo e sulle rispettive interfacce, con uno scontro tra titani: se l’HTC One X può contare sulla note HTC Sense 4.0, il Samsung Galaxy S3 non è certo da meno, con la TouchWiz Naure UX. Vi lasciamo al confronto video tra HTC One X e Samsung Galaxy S3.