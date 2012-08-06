Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso: offerta incredibile a 457,64 euro

[caption id="attachment_1192" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo più basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso possibile? In queste ore, navigando in Rete, ci siamo imbattuti in alcune ricerche nell'area che Google riserva allo shopping e non abbiamo potuto fare a meno di notare che il dispositivo Android, sul sito uniprice.co, del quale si sa poco, è disponibile al prezzo di 457,64 euro. Data la natura della piattaforma, è per forza di cose consigliabile per i nostri lettori approfondire tutti i dettagli, prima di procedere all'acquisto, fermo restando che l'offerta in questione per il Samsung Galaxy S3 è davvero interessante. Non vengono fornite informazioni dirette sui tempi e le spese di spedizione, ma sappiamo per certo che si tratta della tanto ambita versione Pebble Blue. Per tutte le altre informazioni, su quella che sembra essere l'offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, accedi a questa pagina.