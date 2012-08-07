Samsung Galaxy S3, solo quinto per luminosità dello schermo

[caption id="attachment_1196" align="aligncenter" width="502" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è solo il quinto smartphone, per luminosità, tra quelli caratterizzati da un processore quad core. E' questo il verdetto che emerge da un recente studio condotto da Tom’s hardware, secondo cui, a comandare questo particolare ranking, è un altro dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android, vale a dire il cosiddetto LG Optimus 4X HD. A fare la differenza, dunque, è il TrueHD IPS, con la sua definizione di 313 PPI e luminosità da 550nit. A seguire, poi, troviamo il Sony Xperia S, l'HTC One X e l'HTC One S, anche se va precisato che quella di Samsung è una scelta ben precisa: più volte, infatti, portavoce del brand coreano hanno fatto sapere di aver volutamente rinunciato a qualcosina in termini di luminosità dello schermo per il Samsung Galaxy S3, al fine di salvaguardare la durata della batteria.