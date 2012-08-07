Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: meglio vendere il melafonino su eBay

[caption id="attachment_1204" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, può essere acquistato ad un prezzo scontato in questi giorni, almeno per quanto concerne il mercato americano. La divisione statunitense del colosso coreano, infatti, in caso di invio da parte degli utenti della prova d'acquisto del Samsung Galaxy S3 e di uno dei dispositivi presenti nel famoso "elenco" stilato, invia agli utenti un assegno, avendo preso in permuta il vecchio modello che si possedeva. Tra questi c'è anche l'iPhone 4S, che Samsung ha deciso di valutare 210 dollari. In queste ore, però, non possiamo fare a meno di mettere in evidenza alcuni studi, dai quali emerge che, oltre ad essere aumentate del 70% le vendite dello stesso iPhone 4S su piattaforme come eBay (ovviamente, anche per le voci dell'arrivo imminente dell'iPhone 5), il prezzo medio di vendita per il dispositivo, in questo contesto, sale a circa 300 dollari. Insomma, il passaggio dall'iPhone 4S al Samsung Galaxy S3, tramite Samsung USA, non è il top della convenienza.