Samsung Galaxy S3: offerta a 530 euro

[caption id="attachment_1209" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è al centro di un'ulteriore offerta, in queste ore, sul web. Fermo restando che il prezzo medio, anche in Rete, si aggira attorno ai 550 euro (non a caso solo ieri Amazon Italia è scesa a 554,99 euro), diventa automaticamente interessante soffermarsi sulle proposte che riescono ad andare al dì sotto di tali valori, come nel calo di kideoshop.com, che ha fissato il prezzo a 530 euro. Anche in questo caso, va precisato che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e che ammontano, in totale, a 8,50 euro. La piattaforma e-commerce consente facilmente di scegliere tra la versione bianca e quella Pebble Blue del Samsung Galaxy S3, mentre non è specificata la tipologia di garanzia. Per tutti gli alti dettagli sul Samsung Galaxy S3 in offerta a 530 euro, collegati pure a questa pagina.