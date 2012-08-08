Samsung Galaxy S3, cover con crepe: niente garanzia?

[caption id="attachment_1214" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, è stato al centro di alcune critiche nel corso di queste settimane, a causa di un presunto bug alla cover, con tanto di crepe registrate in più di una circostanza sula facciata posteriore del dispositivo Android. Nonostante tale problema per il Samsung Galaxy S3 è con ogni probabilità legato ad un difetto progettuale da parte del brand in questione, a quanto pare la divisione coreana dell’azienda non riconosce il bug tra quelli che possono rientrare nella garanzia, con relative spese aggiuntive per gli utenti che si sono portati a casa il dispositivo. E in Europa? Non abbiamo ancora notizie sull’approccio di Samsung nel Vecchio Continente, ma la rivolta popolare per gli utenti del Samsung Galaxy S3 sarebbe dietro l’angolo in caso di mancata garanzia.