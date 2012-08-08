Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: prezzo e svalutazioni
di Redazione
08/08/2012
[caption id="attachment_233" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3, l'iPhone 4S ed il loro prezzo. Un vero e proprio tabù in queste prime settimane di vita per lo smartphone Android, con la caccia, da parte dei potenziali acquirenti, dell’offerta più conveniente, alla luce della politica di diverse piattaforme e-commerce, decise a sbaragliare la concorrenza con proposte continuamente al ribasso. Il rischio di svalutazione del Samsung Galaxy S3 rientra in una logica che, come sempre avviene da alcuni anni a questa parte, rende i possessori di un iPhone più sicuri di poter rivendere il proprio dispositivo ad un prezzo interessante, come sottolineato dal fatto che, nonostante l’arrivo imminente dell’iPhone 5 e la concorrenza dello stesso Samsung Galaxy S3, il prezzo medio di vendita di un iPhone 4S usato, su eBay, difficilmente scende sotto i 300 euro, poco meno di quanto costerà un Samsung Galaxy S3 nuovo nel giro di due o tre mesi.
