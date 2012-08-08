Samsung Galaxy S2: aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 più lontano?

[caption id="attachment_1222" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 e l’aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 oggi sembrano più lontani, rispetto a quanto si è vociferato nel corso degli ultimi giorni. Premettendo che oggi, come lo scorso fine settimana, brancoliamo nel buio e nel campo delle indiscrezioni, visto che vere e proprie comunicazioni ufficiali in merito, da Samsung, non sono ancora giunte, è opportuno riportare le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete. A causa di limiti hardware del Samsung Galaxy S2, nello specifico, la propensione del brand coreano sarebbe quella di evitare l’update ad Android Jelly Bean 4.1, puntando piuttosto su un meno complesso Value Pack, che, pur portando al dispositivo alcuni plus in termini di performance, lascerebbe comunque con l’amaro in bocca milioni e milioni di utenti sparsi per il mondo. Staremo a vedere come andrà a finire la lunga telenovela tra il Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean.