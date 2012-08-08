Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2: aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 più lontano?

Redazione Avatar

di Redazione

08/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1222" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean 4.1[/caption] Il Samsung Galaxy S2 e l’aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 oggi sembrano più lontani, rispetto a quanto si è vociferato nel corso degli ultimi giorni. Premettendo che oggi, come lo scorso fine settimana, brancoliamo nel buio e nel campo delle indiscrezioni, visto che vere e proprie comunicazioni ufficiali in merito, da Samsung, non sono ancora giunte, è opportuno riportare le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete. A causa di limiti hardware del Samsung Galaxy S2, nello specifico, la propensione del brand coreano sarebbe quella di evitare l’update ad Android Jelly Bean 4.1, puntando piuttosto su un meno complesso Value Pack, che, pur portando al dispositivo alcuni plus in termini di performance, lascerebbe comunque con l’amaro in bocca milioni e milioni di utenti sparsi per il mondo. Staremo a vedere come andrà a finire la lunga telenovela tra il Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, piccolo aggiornamento per i Vodafone

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: prezzo e svalutazioni

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014