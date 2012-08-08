Samsung Galaxy S3, piccolo aggiornamento per i Vodafone

[caption id="attachment_314" align="aligncenter" width="500"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3, nella versione brandizzata con Vodafone, pare aver ricevuto in queste ore un aggiornamento ufficiale. Nonostante l'operatore italiano e la casa produttrice non abbiano rilasciato note in merito, diversi utenti ci hanno segnalato la disponibilità di un nuovo update, per la cronaca I9300BUBLG3, che non dovrebbe variare più di tanto lo stato del dispositivo. Va precisato che l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 Vodafone è con ogni probabilità disponibile già via OTA, con la possibilità di portare a termine le operazioni in pochi minuti. Stando ai primi commenti sparsi in Rete, pare che siano stati risolti semplicemente alcuni piccoli bug, mentre le performance generale del modello Android, diversamente da quanto avvenuto con i precedenti update, non sembrano aver subito mutamenti significativi, se non un leggero aumento della durata della batteria.